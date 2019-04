Fietsers in Flevoland sneller door 'groen’ dankzij gratis app

Het is kurkdroog. Maar wat dat voor de paasvuren betekent? Daar wordt vandaag naar gekeken

9:00 De brandweer is dit weekend begonnen met verkenningsvluchten boven de droge Veluwe. Bij Arnhem is een onstuimig brandje deze week in de kiem gesmoord en op het defensieterrein bij Oldebroek is de verwachting dat er de komende tijd nog wel wat brandjes ontstaan. Of dat gevolgen heeft voor het doorgaan van de paasvuren op de Veluwe, is nog de vraag.