FIFA-toernooi in Barcelona 'hele gave ervaring' voor Dani (16) uit Emmeloord

Jeroen spot zeldzame wesp in Lelystad: Ik wist niet wat ik zag

3:33 Het diertje was voor het laatst in Nederland gezien in 1898. Maar ja, de bethylus boops is dan ook een wesp van slechts 2,2 millimeter groot. Wespenkenner Jeroen de Rond uit Lelystad heeft 'm nu te pakken, deze platkopwesp.