File tussen Emmeloord en Lelystad: ‘Omrijden via Muiderberg loont’

Video Urk haalt ‘uniek bedrag’ op voor Prinses Máxima Centrum: ‘Zo indrukwek­kend wat ze hebben gedaan’

9 juni Een grote actie op Urk voor het Prinses Máxima Centrum in Utrecht heeft in een paar maanden tijd ruim drie ton opgeleverd. De actie is bedacht door twee gezinnen op Urk die beide een kind met leukemie hebben. ,,Zo’n groot bedrag krijgen en dan ook nog met een actie uit één dorp hebben we nog nooit meegemaakt.’’