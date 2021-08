Filiaalmanager treurt na verwoestende brand in bedrijf in Dronten: ‘Heel triest, geen woorden voor’

Na vijf weken nóg geen oplossing voor graansche­pen vol giftig fosfine: koortsach­tig zoeken naar oplossing

27 augustus De Imatra, Coby en Semper Spera liggen nog steeds aan de ketting in Lelystad. De binnenvaartschepen, gevuld met graan waaraan het rattengif fosfine is toegevoegd, liggen werkeloos aan de kade. ,,Dinsdag liggen we drie weken in Lelystad, daarvoor lagen we ook al twee weken stil in respectievelijk Zwolle, Utrecht en Veghel”, verzucht schipper Daniel Boere. Aan oplossingen wordt gewerkt. Maar niemand wil zijn vingers nog branden aan het giftige zaakje.