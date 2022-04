Filmpje van Oekraïens kind ging viraal via Tiktok. Hoe kwam Teodor in Emmeloord?

Een paar weken na de inval van Rusland in Oekraïne kan Patrick Ekkebus het geweld in Oekraïne niet meer aanzien. Wat heeft het voor zin filmpjes en foto's te kijken van de gruwelijkheden 1500 kilometer verderop? De Emmeloordse stratenmaker wil liever wat doen. Als jonge man van 18 rapte hij al eens over niets doen in tijden van oorlog, het is tijd in actie te komen. Met een vriend rijdt hij 11 maart richting de grens van Polen met Oekraïne. De auto is volgeladen met levensmiddelen, kleding, luiers en andere spullen om mensen in nood een hart onder de riem te steken.