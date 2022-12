Filmtheater Lelystad vertoont prijswinnende film ‘Close’

In deze tedere en aangrijpende film over vriendschap en verantwoordelijkheid richt de Belgische Lukas Dhont zijn camera op een jeugdvriendschap tussen twee de pre-pubers Léo en Rémi, als alles nog zacht, kwetsbaar en vergankelijk als katoenpluis is. Ze rennen samen door de bloemenvelden van Léo’s ouders, die een kwekerij ergens op de grens van Vlaanderen en Wallonië hebben. Ze slapen samen in Rémi’s bed.

Normen

Léo heeft woorden voor alles, behalve voor wat er tussen hen is. Het is vanzelfsprekend, erotisch, maar pre-seksueel. En dan komen de kinderen op het schoolplein die er woorden aan willen geven. Nieuwsgierig, maar ook veroordelend. De maatschappij heeft vele normen, en het schoolplein is hun arena. ‘Close’ is een requiem voor dat soort vriendschappen.

Kaarten kosten 11,50 euro. Koffie of thee is gratis voor aanvang van de hoofdfilm. De kassa van bioscoop Kok CinemaxX is dagelijks geopend van 09.30 uur tot 20.00 uur, op vrijdag en zaterdag tot 21.00 uur.