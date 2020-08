Flevoland beraadt zich op edelherten die randmeer overzwemmen

,,We wisten al een poosje dat enkele edelherten er kennelijk in geslaagd waren om het Veluwemeer over te zwemmen. Er is al advies ingewonnen bij deskundigen. Het wachten is nu op een juridisch advies. Binnenkort komen Gedeputeerde Staten met een beleidsvoorstel”, zegt een woordvoerster van verantwoordelijk gedeputeerde Harold Hofstra.

Edelherten komen in Nederland alleen op de Veluwe en in de Oostvaardersplassen voor. Buiten die gebieden zijn ze meestal ongewenst, omdat de zware dieren akkers vertrappen en gewassen kaalvreten. Dat was voor boerenorganisatie LTO Noord Flevoland aanleiding om bij GS aan te dringen op maatregelen. Omdat er tot nu toe buiten de Oostvaardersplassen geen edelherten in Flevoland voorkwamen, is er nog geen apart beleid voor dit grofwild.