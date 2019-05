Flevoland beste provincie voor mkb’er

De 'verkiezing’ van MKB-Nederland wordt iedere twee jaar gehouden en is bedoeld om gemeenten te stimuleren zich in te zetten voor een beter beleid voor het midden- en kleinbedrijf. Onderzoeksbureau LexNova houdt in opdracht van MKB-Nederland ‘het grootste Nederlandse onderzoek naar het lokale ondernemersklimaat’. Bedrijven spreken zich in de enquête onder meer uit over het beleid in de gemeente, de communicatie vanuit de gemeente en de hoogte van de lokale lasten. Aan het onderzoek deden dit jaar ruim 20.000 mkb-ondernemers mee.