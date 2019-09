Flevoland blijft koploper met biologische landbouw: ‘In beginjaren al aandacht voor’

Flevoland blijft koploper op het gebied van biologische landbouw in Nederland. Van alle landbouwgrond is 12,8 procent biologisch in de polder, veel meer dan in andere provincies. Europees gezien loopt Nederland behoorlijk achter.

Tien procent aan biologische landbouwgrond kwam er afgelopen jaar bij in Nederland. Flevoland steekt er met kop en schouders bovenuit. Deze provincie laat verhoudingsgewijs de grootste groei zien én heeft het grootste biologische landbouwareaal. Dat blijkt uit onderzoek van brancheorganisatie Bionext. De 12,8 procent van Flevoland steekt schril af tegen de 3,8 procent van Gelderland en de 3,1 procent van Overijssel.

Quote Voor goede voorbeel­den van biologi­sche landbouw hoef je niet ver te zoeken in Flevoland Miriam van Bree, Buinext

Een bekend beeld overigens. ,,Flevoland doet het altijd goed’’, zegt Miriam van Bree van Bionext. ,,In de beginperiode was er al aandacht voor biologische landbouw. Toen besloten boeren het al zonder bestrijdingsmiddelen en kunstmest te doen.’’ Het aantal bioboeren groeit snel nu ‘gangbare boeren’ zien dat er een dikke boterham mee te verdienen valt, aldus Van Bree. ,,Voor goede voorbeelden hoef je niet lang te zoeken.’’ Wat ook meespeelt, is dat er veel handel en verwerkende bedrijven in de polder zijn. ,,De afzet is dichtbij. Dat is efficiënt’’.

In Europees verband is Nederland zeker geen koploper. Op slechts 4 procent van onze landbouwgronden wordt biologisch geboerd. In Duitsland is dat 12 procent. In Frankrijk, Spanje en Italië 10 procent. Het EU-gemiddelde ligt op 7 procent, meldt Bionext. Van Bree: ,,Nederland blijft achter omdat hier geen strikt biologisch stimuleringsbeleid wordt gevoerd. In andere landen is de overheid daar wel mee bezig. Het moet hier van de kant van zowel de ondernemer als de consument komen’’.

Biologisch ei

Over dat laatste gesproken: steeds meer mensen leggen biologische producten in het winkelmandje in de supermarkt. Met het biologische ei als onbetwiste nummer één. ,,Het is op veel plekken verkrijgbaar’’, legt Van Bree uit. ,,Bovendien is er veel aandacht voor dierenwelzijn in de media. Mensen weten dat een biologische kip het beter heeft dat een niet-biologische kip’’.