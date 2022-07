Flevoland: boeren moeten protestvlaggen voor 6 september opruimen

Flevoland zegt dat de protestacties zijn veranderd. In de afgelopen dagen zijn op meerdere plekken snelwegen geblokkeerd, onder meer door er afval op te dumpen. ,,Iedereen heeft het recht om te protesteren, maar als overheden in Flevoland roepen we op om gevaarlijke situaties te voorkomen. Automobilisten vragen we om voorzichtig te zijn op de wegen in Flevoland en hinderlijke situaties door te geven, zodat we actie kunnen ondernemen.”