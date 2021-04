Flevoland en noorderburen presenteren groeiplan aan Tweede Kamer: vele duizenden extra huizen en miljarden voor Lelylijn

Datacenter in Zeewolde dendert door, politieke discussie pas in juni

16 april De onrust in Zeewolde over het datacenter is voor de meerderheid van de politieke partijen vooralsnog geen aanleiding in een openbare raadsvergadering te spreken over de komst van het enorme complex. Dat komt wel als de gemeenteraad in juni een besluit neemt over het bestemmingsplan. ,,Dat heeft mij verbaasd.’’