Flevoland geeft strijd tegen Aziatische bosmug op: het zijn er te veel

Omdat de mug inmiddels zo wijd verspreid is in Flevoland, wordt de strijd gestaakt. Sinds de exotische mug in 2012 voor het eerst opdook in Lelystad is de mug zes jaar lang bestreden, maar het effect was nul. Sterker nog, de exotische muggen komen in steeds groteren getale voor en duiken sinds 2017 ook in Zeewolde op. De kosten van de bestrijding staan niet meer in verhouding tot het effect en de risico’s, concludeert NVWA.



Op andere locaties dan Flevoland wordt de Aziatische bosmug nog steeds bestreden door NVWA. Ook het bestrijden van andere soorten exotische muggen zoals de tijgermug en de gelekoortsmug in Nederland gaan gewoon door.