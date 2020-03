Flevoland gepromoot bij staatsbezoek aan Indonesië

,,Supertrots”, zegt Hilberdink. ,,We zijn blij verrast”, vertelt Patriek Hofstra, woordvoerder provincie Flevoland. Zowel de provincie Flevoland als marketingorganisatie Visit Flevoland weet niet precies waarom de foto van een stukje van de Noordoostpolder aandacht krijgt in Indonesië, maar ze zijn er wel blij mee.

Buurlanden

,,We hebben hier geen rol bij gehad. Het beeld staat in een beeldbank met Nederlandse foto’s en het is mooi dat de mensen die betrokken zijn bij het staatsbezoek deze gekozen hebben”, vertelt Hilberdink van Visit Holland. ,,We zijn volop bezig met promotie van Flevoland in het buitenland en kijken vooral naar onze buurlanden Duitsland en België. Door deze foto verwacht ik niet massaal individuele reizen van mensen uit Indonesië. Vooral zakelijke mensen en touroperators kunnen nu zien dat Flevoland mooi is en gaan hier mogelijk heen.’’