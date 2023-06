Flevoland heeft een nieuw wapen in de strijd tegen exotische natuur: wandelaars

Op De Heugte in Kampen is van alles te krijgen, zelfs het ware geloof

Jaarmarkt De Heugte zou deze maandag best wel eens de vierhonderdste editie geweest kunnen zijn: de eerste vermeldingen van de markt stammen immers al uit 1623. Hoewel de markt al een jaar of tien niet meer in de (te) nauwe straten van Brunnepe wordt gehouden, is er nog steeds van alles te krijgen. Zelfs het ware geloof.