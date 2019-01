Flevoland jaagt er in dag 1,2 miljoen kilo zout doorheen

Lelystad Airport sluit ‘horecacon­tract’ met boeren in de buurt

15:29 Horecagelegenheden in de nieuwe terminal van Lelystad Airport gaan lokale producten gebruiken voor de ‘foodboxen’ van terugkerende passagiers en de andere gerechten die ze serveren. De luchthavendirectie en de boeren in de buurt, verenigd in de Lelystadse Boer, hebben hiervoor dinsdag een intentieovereenkomst getekend.