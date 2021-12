Flevoland loopt met Stichting Steenbreek voorop om stenen te vervangen door groen

Beeld van Russische luchtvaart­pi­o­nier Smirnoff pronkt in Aviodome in Lelystad: ‘Krijgt een passende plek’

Luchtvaartmuseum Aviodrome in Lelystad heeft een borstbeeld van de Russisch-Nederlandse piloot Iwan Smirnoff in ontvangst mogen nemen. Smirnoff vloog in het begin van de vorige eeuw voor onder andere KLM en geldt als een van de pioniers van de luchtvaart. Het museum in Lelystad ontving het beeld als geschenk van het Vladimir-Suzdal Museum.

16:39