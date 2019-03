Flevoland moet vóór 17 april klaar zijn met hertelling stemmen

video Twee overvallen in drie weken in Dronten: ‘Laat dit een wake-up call zijn om camera’s te controle­ren’

18:00 Voor de tweede keer deze maand is de gemeente Dronten opgeschrikt door een gewapende overval. Een filiaal van de New York Pizza was woensdagavond het doelwit, nadat tweeënhalve week eerder al een overval werd gepleegd op de Jumbo Supermarkt bij winkelcentrum Dronten-Zuid. ,,Het zijn hele trieste gebeurtenissen,’’ reageert Martien Hermans namens de ondernemersvereniging De Driehoek.