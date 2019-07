Flevoland: ook in toekomst geen 24/7 spoedeisende hulp en acute verloskunde

‘Kans voor Flevoland om voorop te lopen in zorg’

‘Betere samenwerking’ is een mantra dat in de toekomstverkenning vaak voorkomt. Leerink: ,,Wat ik aantrof toen ik begon: mensen waren in verregaande staat van ontreddering over de zorg. Ín de zorg zelf viel het mee. Maar lokale bestuurders en een groep als Stichting Behoud Ziekenhuis Lelystad hadden het vertrouwen verloren. We zijn met al die partijen samen gaan zitten en hebben de vraag gesteld: wat zouden we samen wel kunnen doen? Dat heeft in een feitenboek over de zorg geresulteerd wat iedereen ook ondersteunt. Daar is de Agenda voor de Zorg uit voortgekomen. Dat heeft geholpen om weer meer vertrouwen in de toekomst te krijgen. Maar er moet meer gebeuren, we moeten komend jaar samen resultaten gaan boeken. Ik denk dat iedereen nu weer enigszins in een positieve modus zit, de rouwfase is wel afgesloten.’’