Flevoland pakt de bus, Gelderland de auto en Overijssel is de E-bikeprovincie

Het 'Onderzoek Verplaatsingen in Nederland' heeft het gebruik van auto, het ov, de niet elektrische en elektrische en lopen doorgelicht. Tussen 2014-2016 werden de metingen verricht.

Flevoland

In deze regio zijn de inwoners van Flevoland sneller van plan om de bus of de trein te pakken dan dat ze een ander vervoersmiddel gebruiken. In 9.3 procent van de gevallen werd de rit gemaakt met de bus of trein en dat is het hoogste percentage in vergelijking met de rest van Oost-Nederland. Verder blijkt uit het onderzoek dat ook de auto nog steeds populair is in Flevoland om jezelf te vervoeren. 44.1 procent van de ritten werd gedaan met een bolide. De fiets is, in vergelijking tot de rest van de regio, het minst gebruikte vervoersmiddel. Opvallend is dat in het vlakke polderland de benenwagen populairder is dan het pakken van de fiets. Van de ritten werd 18.6 procent gemaakt op een niet-elektrische fiets, 1.2 procent werd gedaan met een elektrische fiets en maar liefst 24.5 procent werd lopend afgelegd.

Gelderland

In Gelderland wordt het snelst gekozen voor de auto. In de gemeten periode werd 45.8 procent van alle ritten gedaan met de auto. Verder valt te zien dat het openbaar vervoer een stuk minder populair is in deze provincie dan in Flevoland. Zeker de helft minder werd de dienst gebruikt, 4.4 procent van alle ritten. Fietsen is wel een stuk populairder. Van alle ritten werd 26 procent gemaakt met een niet-elektrische fiets en 2.7 procent werd afgelegd op een E-bike. Te voet de route afleggen wordt ook redelijk vaak gedaan, volgens het onderzoek werd 18.3 procent lopend gedaan.

Overijssel