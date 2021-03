Flevoland-promotor Rinkje Tromp: ‘Ondernemers, er komt een betere tijd, zorg dat je klaar bent’

Een strip over dramati­sche geschiede­nis van het enige Joodse gezin op Urk voor alle groepen 7 en 8

12 maart Jelle van Slooten en Meindert Hakvoort willen een stripboek laten maken over Samuël Israël Kropveld, ofwel ‘Japien de Joode’ en zijn gezin. Het gezin Kropveld was het enige ‘Flevolandse’ gezin dat in 1943 in Sobibor werd vermoord. Met het stripboek wil de stichting een universeel verhaal van een Joodse familie in de Tweede Wereldoorlog onder de aandacht brengen van leerlingen uit groep 7 en 8 en brugklassers in het hele land.