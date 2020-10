Flevoland steekt miljoenen in gevolgen van corona op provinciale economie

Volgens gedeputeerde Harold Hofstra van financiën is extra investeren noodzakelijk. ,,Juist in deze tijden van economische en maatschappelijke onzekerheid moeten we ruimte bieden aan inwoners en de toekomst van Flevoland.’’ Bij aanpak van stikstof wil de provincie economie en ecologie meenemen in oplossingen.

Brede welvaart

Flevoland is in beeld voor de bouw van 100.000 woningen. Ook daar wil het provinciebestuur werk van maken. Flevoland zet in op verbetering van de kwaliteit van wonen, werken en recreëren, met aandacht voor de natuur-inclusieve versterking van ‘brede welvaart’.

Investeringen in leefomgeving en sociale initiatieven dragen bij aan verbetering van welzijn en welbevinden van inwoners, zo is de gedachte.

Gedeputeerde Staten bespreekt de najaarsnota en de begroting voor volgend jaar op woensdag 28 oktober. Een initiatiefrijke najaarsnota en een beleidsarme begroting, vindt de provincie zelf. ,,Op deze manier is tijd en ruimte gecreëerd om de gevolgen van de diverse ontwikkelingen in kaart te brengen’’, stelt de provincie in een persbericht.