Flevoland: verdachte pakketje was actie van Oostvaardersplassen-demonstranten

Urk beschrijft historie in digitale canon

21 oktober Het had de 36e papieren uitgave van de Stichting Urker Uitgaven moeten worden, maar de hoeveelheid informatie was zo groot dat Urk nu ook zijn eigen digitale canon heeft. Afgelopen zaterdag ging de website ‘live’. In tien thema’s geeft de Canon van Urk een overzicht van de geschiedenis van het voormalige eiland tussen de prehistorie en nu.