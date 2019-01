Flevoland weert geen nieuwe geitenhouderijen

,,We willen onze inwoners beschermen tegen geitenhouderijen die vanuit Brabant hier naartoe komen. Op dit moment is er nog geen sprake van een noodverordening, maar als dat nodig is, moet die er wel komen,” zei Michiel Rijsberman van D66 vandaag tegen omroep Flevoland. Omroep Flevoland meldde dat Gedeputeerde Staten Flevoland geen geitenhouderijen meer wil toelaten, maar dat is niet waar. In de provincie Overijssel geldt, net als al eerder in Utrecht, en Gelderland al sinds september vorig jaar een stop op geitenhouderijen en de uitbreiding ervan. De provincies wilden met de stop voorkomen dat geitenbedrijven door het verbod in Brabant noordwaarts oprukken.

Heel vreemd is het dus niet, als ook Flevoland aan de rem zou trekken. Maar dat is dus niet het geval, laat de woordvoerder van de Gedputeerde Staten Flevoland weten. ,,Op dit moment is er in Flevoland nog ruimte genoeg en zien wij geen aanleiding de geitenboerderijen te verbieden. We zijn wel goed aan het monitoren hoeveel erbij komen.”

,,Over twee maanden maken we de resultaten bekend van ons onderzoek in de provincies Gelderland en Overijssel,” vertelt Joris IJzermans, onderzoeker acute zorg en rampen bij het NIVEL. Het instituut is in opdracht van de provincies Gelderland en Overijssel bezig met een vervolgonderzoek van hun eerdere onderzoek in Limburg en Brabant.

Uit dat onderzoek kwamen de alarmerende resultaten dat binnen een straal van 2 kilometer rond geitenhouderijen meer longontstekingen, luchtweginfecties en astmatische bronchitis voorkomen. ,,In Gelderland en Overijssel hebben we het onderzoek iets anders moeten aanpakken dan in Brabant, omdat de dichtheid van veehouderijen veel kleiner is. In Brabant is er altijd wel een veehouderij naast een woonhuis, terwijl in Gelderland en Overijssel mensen er verder van af wonen. We vergelijken de coördinaten van de patiënten uit alle huisartsenpraktijken in de regio met de coördinaten van de veehouderijen. Vervolgens kijken we welke dieren er op de veehouderijen in de buurt van die patiënten gehouden worden.”

Quote ,,Wij geven geen advies, maar persoon­lijk begrijp ik wel dat gemeenten op basis van onze onderzoeks­re­sul­ta­ten voorzich­tig zijn met geitenhouderijen.” Joris IJzermans, Onderzoeker NIVEL