Flevoland wil 80.000 extra huizen bouwen bij komst van Lelylijn

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Donkerrode vlek in Gelderland verdwenen, Staphorst nieuwe coronakop­lo­per

16 april Er zijn 591 nieuwe coronabesmettingen bijgekomen in Oost-Nederland. Dat is fors lager ten opzichte van een dag eerder. In hoeverre het aantal nieuwe besmettingen overeenkomt met de werkelijkheid is lastig te zeggen. Dat komt door een technische storing op woensdag bij de GGD. De toen niet verwerkte uitslagen werden gisteren en vandaag meegenomen.