Flevolands gedeputeerde Appelman: ‘Er komt een golf van werkloosheid op ons af’

De provincie Flevoland heeft laten berekenen dat ongeveer 29 procent van de banen direct of indirect wordt geraakt door de coronamaatregelen. In heel Nederland is dit ongeveer 24 procent. In Flevoland gaat het om ongeveer 55.000 banen. Of al deze banen verdwijnen is niet zeker. ,,Niet iedereen is direct werkloos, maar er is dan wel sprake van bijvoorbeeld werktijdverkorting”, zegt Appelman. Per maand dat de crisis voortduurt is de schade op de economie in Flevoland 210 miljoen euro.