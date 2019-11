Flevolandse ambulances nóg langer onderweg bij lagere snelheidslimiet?

Het kabinet wil de snelheidslimiet op rijkswegen verlagen - naar maximaal 100 kilometer per uur - en dat betekent mogelijk dat hulpdiensten ook gas moeten minderen. Immers, politie, brandweer en ambulance mogen maximaal 40 kilometer per uur boven de limiet rijden.

Dat zit het CDA in Flevoland niet lekker. Ambulances die zich vanuit het noorden van de provincie naar een ziekenhuis spoeden zijn al vaak langer dan 45 minuten (de bereikbaarheidsnorm) onderweg, zegt Statenlid Johan van Slooten. ,,Dit is wéér een obstakel om simpelweg op tijd te komen.’’ Ambulancediensten in Zuid-Holland hebben al aan de bel getrokken over de snelheidsverlaging. Ook Van Slooten heeft aandacht gevraagd voor dit ‘pijnpunt’. Hij vroeg de gedeputeerde vorige week om het aan te kaarten bij de minister.

Quote Het gaat in dit geval alleen om de A6, het is lastig om er iets zinnigs over te zeggen Woordvoerder provincie Flevoland

Ondertussen is de kwestie aan de orde geweest bij de Zorgtafel Flevoland, een overlegorgaan van overheden en patiëntenfederaties. Dat laat een woordvoerder van de provincie weten. ,,De GGD gaat uitzoeken wat de effecten zijn’’, zegt hij. ,,Het gaat in dit geval alleen om de A6, het is lastig om er iets zinnigs over te zeggen. We weten ook nog niet wanneer de snelheidsverlaging wordt ingevoerd.’’ Eerste inschatting is dat de maatregel weinig gevolgen heeft voor Flevoland, zegt hij. ,,Veel patiënten worden naar Isala in Zwolle gebracht. Dan ga je over de N50.’’

Aandacht

,,Dit vraagt aandacht’’, zegt voorzitter Martine Visser van de Flevolandse Patiëntenfederatie. ,,Ook bij ons is het aan de orde gekomen. Het is moeilijk in te schatten wat de gevolgen zijn. De aanrijtijden worden gemonitord, wij houden in de gaten of ze acceptabel zijn.’’