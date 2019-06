Flevolandse boor voor reuzenberenklauw in productie

Netl Kraggen­burg: ‘Hartstikke trots dat we huwelijk Katja Schuurman stil konden houden’

23 juni ,,We zijn er heel trots op dat we het zo lang stil hebben kunnen houden’’. Dat zegt Nienke Feddes van Netl de Wildste Tuin in Kraggenburg over de bruiloft van Katja Schuurman en Freek van Noortwijk op het terrein.