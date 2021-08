Flevolandse boswachter ruimt met team troep op in uiterwaarden van Waal: ‘We willen het goede voorbeeld geven’

Het is alweer een paar weken geleden dat de Maas en Waal overstroomden. Het water is inmiddels gezakt, maar nu liggen de uiterwaarden vol met plastic flessen, kratten, aanstekers; de hoeveelheid rotzooi is eindeloos. Boswachters en vrijwilligers uit Flevoland schieten hun collega's in Gelderland te hulp en beginnen vandaag met een grote opruimactie.

De hulp uit Flevoland komt dankzij boswachter Harco Bergman. Hij heeft regelmatig contact met collega Tim uit Nijmegen, die ooit in Flevoland begon. ,,Tim liet mij op Twitter een foto zien van al het afval in de uiterwaarden en ik dacht: daar moeten we iets aan doen! Dus ik heb een mailtje rondgestuurd en uiteindelijk heb ik dertig boswachters en vrijwilligers klaarstaan om te helpen.’’

Bijzondere vondst

Deze week staat het water eindelijk laag genoeg om het gebied te bereiken met voertuigen. Vandaag werkt het team langs de Waal bij de Millingerwaard. De waard - zo’n 5 meter breed en kilometers lang - ligt vol met afval. Drie gators (voertuigen) met aanhangwagens rijden af en aan om alle troep naar een container te brengen. Tussen het afval ligt veel hout, dat laten ze meestal liggen, mits er geen spijkers in zitten. Verder ligt er erg veel plastic en vooral dat is erg gevaarlijk voor de fauna.

De opruimers doen ook een bijzondere vondst, namelijk flessenpost. In de fles zit een tekening van een Duits meisje. De brief is 23 mei in het water gegooid en ligt nu in de uiterwaarden van Nijmegen.

Vervuiling

Het is van groot belang dat het afval zo snel mogelijk wordt opgeruimd. ,,Alles wat blijft liggen, wordt door de wind weer in het water geblazen. Als we niks doen, dan komt dat allemaal in de Noordzee en de oceaan terecht’’, zegt boswachter Bergman. ,,We hebben nu de kans om het met de hand te pakken. Als het straks in het water ligt, dan vervuilt het onze stranden of gaan er misschien wel walvissen aan dood.’’

Aanmelden

Deze opruimactie is volgens de boswachter niet voldoende. ,,Er zal de komende tijd veel meer opgeruimd moeten worden. Er ligt nog heel veel. Wij hebben vandaag met dertig mensen het goede voorbeeld gegeven, maar daar houdt het niet mee op.”

Via de website van Staatsbosbeheer of andere natuurorganisaties kunnen mensen zich aanmelden om mee te helpen met het opruimen.