Flevolandse campagne tegen discriminatie begonnen: ‘Zie het. Zeg het. Meld het.’

Musical Knettergek @The Cuckoo’s Nest in De Kubus Lelystad

De musical Knettergek @The Cuckoo’s Nest wordt op 26 maart opgevoerd in kunst- en cultuurcentrum De Kubus in Lelystad. ,,We zijn zo blij dat we weer het podium op mogen”, zegt docent musical Emilie Koger.

17 maart