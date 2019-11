Flevolandse dierenhulpverlener van het jaar

Het landelijk congres dierenhulpverlening was een initiatief van DierenLot. Deze stichting roemt de daadkracht van Van de Waal. Het boegbeeld van Dierennoodhulp Flevoland kon niet meer aanzien hoe de dierenambulance in haar regio steeds verder afgleed en vaak niet meer reed, schrijft DierenLot in een persverklaring. Door afspraken te maken met dierenartsen, de juiste mensen om zich heen te verzamelen en ‘heel hard vol passe te werken‘ wist zijn de stichting van de grond te krijgen in 2013. ,,De organisatie blijft maar groeien omdat Susan als drijvende kracht elk dier wil helpen. Niet alleen gezelschapsdieren kunnen op haar hulp rekenen, maar ook natuurdieren.’’ Makkelijk heeft Van de Waal het niet altijd gehad. ,,Maar ze heeft hoop gehouden. Met als resultaat een bloeiende dierenhulporganisatie met een passievol bestuur en vrijwilligers.’’

Van de Waal kreeg een bedrag van 5000 euro voor de in Lelystad gevestigde stichting. Ook ontving ze de Hessel Wiegman wisseltrofee, vernoemd naar de inmiddels overleden man die in 2015 werd gehuldigd als dierenhulpverlener van het jaar. De titel werd zeven jaar geleden in het leven geroepen door DierenLot om alle mensen te eren die dagelijks klaar staan voor dieren in nood. Medewerkers en vrijwilligers van dierenhulporganisaties in heel Nederland kunnen mensen voordragen waarna een jury de winnaar kiest en bekend naam tijdens een landelijk congres in november.