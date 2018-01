Flevolandse en Veluwse ondernemers pleiten voor spoedige opening vliegveld

Urk wederom uitschieter in landelijke geboortecijfers

30 januari Op Urk zijn afgelopen jaar wederom relatief de meeste baby’s geboren: 20,3 per 1.000 inwoners. En daar waar landelijk het aantal geboortes in 2017 juist daalde ten opzichte van 2016, was er op Urk sprake van bijna 10 procent groei.