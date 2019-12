Flevolandse gemeenten nog niet verlost van hulpmiddelenleverancier

De kwestie rond hulpmiddelen in drie Flevolandse gemeenten is nog altijd niet opgelost. De wethouders van Dronten, Urk en de Noordoostpolder gaan in januari verder praten met de betrokken organisaties.

De drie gemeenten maken nu gebruik van het Hulpmiddelencentrum maar willen overstappen naar Welzorg. Die organisatie onderhandelt met de voorganger over de waarde van de hulpmiddelen die al zijn uitgegeven. Een externe partij moet die waarde nu vaststellen, verklaarde wethouder Marian Uitdewilligen maandagavond tijdens een vergadering van de gemeenteraad in de Noordoostpolder.

Roep om uitleg

De fractie van de PvdA in de Noordoostpolder vroeg tijdens de raad om uitleg over de gang van zaken. De drie gemeenten hadden 29 november laten weten dat ze 2 december zouden overstappen naar Welzorg. ,,Inwoners moesten weten waar ze aan toe waren’’, stelt Uitdewilligen. Volgens haar was het Hulpmiddelencentrum op een kleinigheid na akkoord met de voorwaarden. Dat bleek bij nader inzien anders te liggen, waardoor de drie gemeenten op hun verklaring moesten terugkomen.

Een akkoord lag toch niet binnen bereik, omdat beide partijen anders denken over de waarde van hulpmiddelen die al zijn uitgegeven. Nog altijd zijn Welzorg en het Hulpmiddelencentrum het niet eens. Daarom komt er nu een derde partij die de waarde bepaalt. Uitdewilligen legt de zwartepiet bij het Hulpmiddelencentrum dat volgens haar ‘de eigen financiële positie boven het belang van de inwoners stelt’.

Quote Het Hulpmidde­len­cen­trum stelt de eigen financiële positie boven het belang van inwoners Marian UItdewilligen, Gemeente Noordoostpolder

De drie gemeenten willen van het Hulpmiddelencentrum af omdat veel inwoners klagen over de dienstverlening. Als de onenigheid over de waarde van verstrekte middelen aanhoudt, zitten ze tot eind 2020 vast aan het huidige contract. Noordoostpolder, Dronten en Urk willen niet lijdzaam toezien wat er gebeurt. ,,Als het Hulpmiddelencentrum hulpmiddelen niet snel kan leveren, gaan we naar een andere partij.’’

De wethouder zegt een aantal schrijnende situaties te kennen. Als voorbeeld noemde ze een inwoner die al vier maanden niet buiten komt vanwege een defecte rolstoel. In Dronten zocht een inwoonster contact met consumentenprogramma Radar omdat het maar niet lukte het juiste hulpmiddel geregeld te krijgen. Uiteindelijk mocht ze haar rolstoel houden die ze al had gekregen in de gemeente Lelystad, waar ze daarvoor woonde.