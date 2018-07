Flevolandse jongeren beginnen later met seks

Goed punt

'Mooie effecten'

Wat gebeurt er met de uitkomsten van het onderzoek? ,,Die sturen we toe aan bestuurders en ketenpartners'', zegt de GGD-arts. ,,Als input voor nieuw beleid.'' Verder meldt hij dat de GGD sinds kort weer een spreekuur in Emmeloord houdt voor jongeren met vragen over seksuele gezondheid. In Lelystad en Almere bestaat dit al. ,,Er was ooit al een spreekuur in Emmeloord, maar dat is opgeheven. We denken dat er behoefte aan is. Het is een proef.''