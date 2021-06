Flevolandse konikpaarden die spontaan vangweide in liepen mogen naar de slacht van de rechter

Staatsbosbeheer doet niets fout bij het vangen van konikpaarden in de Oostvaardersplassen. Dat heeft de rechter in Lelystad woensdag bepaald. Stichting Aanpak Misstanden Natuurbeheer (Stamina) had een rechtszaak aangespannen om te bewerkstelligen dat de dieren weer worden vrijgelaten uit de zogeheten vangweide, maar die eis wees de rechter kort na behandeling van de zaak af.

Volgens Stamina zijn de konikpaarden een beschermde soort. De groep paarden is eind mei de vangweide ingelopen. Dat gebied is 55 hectare groot. Het is de bedoeling dat 200 paarden volgende week afgevoerd worden voor de slacht.

De vangweide is volgens Stamina een ‘truc’ van Staatsbosbeheer om de wet te omzeilen, omdat de konikpaarden in die weide hun wildstatus onrechtmatig zou worden ontnomen. De rechter volgt die redenering niet. Konikpaarden staan in de Wet natuurbescherming niet op een lijst van beschermde dieren, aldus de rechter, en het is niet verboden ze te vangen. ,,Dit is de keuze van de wetgever en de rechter moet zich daaraan houden. Hoewel de Oostvaardersplassen een bijzonder natuurgebied is, is dat geen reden om te zeggen dat de rechter buiten de wetgever om bescherming moet bieden aan het konikpaard. Conclusie is dat Staatsbosbeheer de konikpaarden mag vangen voor de slacht.”

In de rechtszaak is ook gevraagd om een oordeel over het afschieten van heckrunderen in de Oostvaardersplassen, vanaf 1 augustus. Daarover doet de rechter over twee weken uitspraak.