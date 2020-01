Flevolandse konikpaarden: naar Spanje of de slacht? Staatsbosbeheer kiest voor de slacht

Monument Levens­licht nu ook te zien op Urk

20:00 Om stil te staan bij de Holocaustslachtoffers uit Urk, is vanaf heden tot en met 31 januari het tijdelijke en nationale monument Levenslicht te zien op het plein bij de Bethelkerk. Vrijdagmiddag is het kunstwerk tijdens een bijeenkomst onthuld op Urk, in het bijzijn van wethouder Freek Brouwer en Joël Cahen, voormalig directeur van het Joods Cultureel Kwartier.