Flevolandse overheden ‘betreuren’ dat spoedeisende hulp niet terugkeert naar Lelystad

Flevolandse Patiëntenfederatie

De Flevolandse Patiëntenfederatie kan zich vinden in Leerinks analyse en punten waar snel actie op moet worden ondernomen. ,,De verloskunde op Urk blijft echter nog een groot punt van zorg. Dat geldt ook voor de huisartsenzorg in Lelystad, die onder grote druk staat.‘’ De Federatie is blij dat er een ‘Zorgtafel voor Flevoland’, die moet zorgen voor een vernieuwende integrale aanpak voor regionale samenhang en samenwerking in zorg en welzijn’ komt. De nieuwe vorm van anderhalvelijnszorg, met 24/7 verpleegkundige zorg, mag van de Federatie medio 2020 in het Lelystadse ziekenhuispand komen.