Flevolandse samboka's doen gooi naar wereldtitel in Tiblisi

Harald Bouman (47) voorgedra­gen als nieuwe burgemees­ter Noordoost­pol­der

8 oktober Harald Bouman (47) wordt de nieuwe burgemeester van de gemeente Noordoostpolder. Opvallend is dat de bestuurder afkomstig is van een lokale partij: GemeenteBelangen Eemsmond. Slechts drie procent van de burgemeesters in ons land is lid van een lokale partij.