Flevolandse scholen staken op 14 maart

MC Zuiderzee promoot hartbehandeling via de hand

31 januari MC Zuiderzee in Lelystad moet het internationale expertisecentrum worden van een nieuwe techniek waarbij het hart wordt gekatheteriseerd via de linkerhand in plaats van de pols. Cardioloog Ferdinand Kiemeneij, die in de jaren 90 de grondlegger was van het dotteren via de pols, zag de techniek in het buitenland, paste deze aan en wil hem nu uitrollen via Lelystad.