Flevolandse tieners zijn het minst gelukkig van heel Nederland

De GGD onderzocht de mentale en fysieke gesteldheid van middelbare scholieren in de tweede en vierde klas. Uit deze gezondheidsmonitor blijkt dat leerlingen in Flevoland minder positief zijn dan hun leeftijdsgenootjes in andere delen van Oost-Nederland.

Ongeveer 8 procent van de Flevolandse jeugd voelde zich meestal (zeer) ongelukkig. In geen enkele veiligheidsregio lag dat percentage hoger. Vooral leerlingen in Lelystad kampten met negatieve gevoelens: het ging om ruim 1 op de 10 scholieren. Daarnaast was ongeveer de helft van de Lelystadse scholieren regelmatig gestrest.

Pandemie

Ook in Dronten kampten veel leerlingen (43,5 procent) met stress. Bovendien oordeelden zij het negatiefst over hun eigen gezondheid en veerkracht van alle tieners in de provincie. Bijna 14 procent van de ondervraagde jongeren had geen vertrouwen in de toekomst.

Ook pandemie had flinke invloed op de mentale gesteldheid van scholieren in Dronten. Zo gaf ruim 22 procent van de ondervraagden aan nog steeds last te hebben van een ingrijpende gebeurtenis, zoals een ziekenhuisopname of overlijden, die plaatsvond tijdens de coronaperiode. Tijdens de lockdowns had ongeveer een kwart van de leerlingen thuis geen plek voor zichzelf.

Veel veerkracht, weinig vertrouwen

Scholieren op Urk zijn positief over hun eigen gezondheid en veerkrachtigheid. Bovendien ervaren ze minder stress en eenzaamheid dan hun provinciegenootjes. Opvallend: hoewel ze zich meestal (zeer) gelukkig voelen, heeft meer dan 14 procent van de Urker leerlingen geen of weinig vertrouwen in de toekomst.

Lockdownsportsessies

Jongeren in de Noordoostpolder waren behoorlijk positief over hun eigen gezondheid en veerkracht. Daarnaast hadden de leerlingen hadden een rooskleurig beeld van de toekomst: ongeveer 55 procent had er veel vertrouwen in. Dat is een scherp contrast met het provinciegemiddelde, dat de 50 procent nét niet aantikt.

De pandemie trok ook een wissel op de jeugd in de Noordoostpolder, al vielen de effecten relatief mee. Tijdens de lockdowns had een vijfde van de middelbare scholieren thuis geen eigen plek. In heel Flevoland was dat ongeveer 25 procent.

Nergens in Flevoland was het tijdens de lockdowns makkelijker om mensen buiten te ontmoeten dan in de Noordoostpolder. Daar gaf bijna 60 procent van de leerlingen aan dat het geen moeite kostte om in de buurt met vrienden of familie af te spreken. Het provinciegemiddelde lag op iets meer dan 50 procent.

Ook het percentage jongeren dat het makkelijk vond om tijdens de lockdowns te blijven sporten ligt in de Noordoostpolder stukken hoger dan elders in Flevoland. Zo’n 53 procent van de scholieren bleef daar zonder problemen bewegen en dat is precies tien procent hoger dan het gemiddelde van alle leerlingen in heel Flevoland.

