Flevolandse vinding tegen reuzenberenklauw is een succes

Nare plant, die reuzenberenklauw. Wie in aanraking komt met het sap, kan grote brandblaren oplopen. Landschapsbeheer Flevoland heeft vorig jaar met scholieren een oplossing bedacht: een speciale boor. De eerste oplage is al uitverkocht.

Door het warme weer van vorige week is de reuzenberenklauw razendsnel gegroeid. ,,Ik heb ze al van 50 centimeter tot een meter gezien'', zegt Lodewijk Kemenade van Landschapsbeheer Flevoland. De exotische plant kan wel vier meter hoog worden en verspreidt zich razendsnel. ,,Eén plant kan erg veel zaad produceren dat na jaren nog kan uitlopen'', zegt Van Kemenade.

Zorgelijk, want de reuzenberenklauw is gevaarlijk voor mensen. Wie in aanraking komt met het sap, kan onder invloed van de zon grote brandblaren oplopen. ,,Er gaan veel spectaculaire verhalen rond'', zegt Van Kemenade. ,,De plant zou zelfs dodelijk zijn. Of dat waar is? In theorie wel, als je in zwembroek over de plant gaat rollen en dan vol in de zon gaat zitten. Dan word je een grote blaar en dat kan levensgevaarlijk zijn.''

Kortom, uitroeien die hap. Maar dat valt niet mee met een plant die zich zo snel vermenigvuldigt. Nu heeft Landschapsbeheer vorig jaar samen met Technasiumleerlingen uit Zeewolde en Harderwijk een speciale grondboor ontwikkeld voor de reuzenberenklauw. Deze boor beschikt over een mesje in een koker dat in de grond de wortel vernielt. Misschien niet dé oplossing, maar wel een goed middel in de strijd tegen deze plant, zegt Van Kemenade.

Uitverkocht