Flevolandse vrienden vast op Tenerife na relaxte vakantie

Het coronavirus sloeg ook keihard toe in Spanje, waar de regering flinke maatregelen trof. Kluin en Sijtsma merkten donderdag nog weinig van het virus, de vrijdag ging ook nog, maar zaterdag brak het los. ,,We hadden een auto gehuurd en we hoorden al dat het de vraag was of dat door zou gaan. We zijn toch maar gegaan en kregen de auto mee. Onderweg merkte je al dat veel dingen sloten. Bij terugkomst in het hotel konden we nog wel naar het restaurant, maar niet zomaar. Eén tafeltje weg, de andere erin”, vertelt Kluin.