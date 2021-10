Flinke botsing op de Visarenddreef in Lelystad: één gewonde met spoed naar het ziekenhuis

Walibi woedend: toch coronatoe­gangs­be­wijs bij Fright Nights verplicht

4 oktober Bezoekers van de Halloween Fright Nights bij Walibi in Biddinghuizen moeten bij de ingang alsnog een coronatoegangsbewijs laten zien. Het pretpark was na groen licht van de gemeente Dronten in de veronderstelling dat dit niet nodig was. Maar de gemeente is een week voor de eerste griezelavond van gedachten veranderd.