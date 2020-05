Flinke schade na botsing met rijdende wegafzetting op A6 bij Emmeloord

video Hoe een Zeewolder bedrijf (volgens justitie) als dekmantel diende voor internatio­na­le cocaïne­trans­por­ten

21:02 Chauffeurs, vrachtwagens en cocaïne. Transportdirecteur Charles B. (50) uit Zeewolde regelde volgens justitie alles voor internationaal drugsvervoer. Na invallen in 2015 vond de politie 42.000 euro in zijn kledingkast en cocaïne in het zwembad. Hoe een transportbedrijf uit Zeewolde – volgens het OM – als dekmantel fungeerde voor internationale cocaïnetransporten.