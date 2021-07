FNV in Dronten is ‘verbijsterd’ over bezuinigingen op busvervoer: ‘Niet uit te leggen’

Vrijspraak voor Urker die twee mensen aanreed: ‘Het gebeurde in de chaos’

30 juni Een inwoner van Urk die na een kroegbezoek twee plaatsgenoten met zijn auto aanreed, is vrijgesproken. De rechtbank in Lelystad is tot de conclusie gekomen dat de 29-jarige M.V. geen opzet heeft gehad om de slachtoffers letsel toe te brengen of te mishandelen. De Urker wilde in een chaotische situatie vluchten en is zich er niet van bewust geweest dat er twee mensen voor zijn auto stonden, luidt het oordeel.