FNV: Vertrek van resterend personeel ziekenhuis Lelystad dreigt

Vanaf maart wordt het MC Zuiderzee overgenomen. Tot die tijd past de curator op het ziekenhuis en houdt het draaiende voor het St. Jansdal, de overnamekandidaat.

Verschillende belangen

,,Alleen heeft een curator niet dezelfde belangen als het St. Jansdal,’’ zegt De Beurs. ,,De curator is er voor de schuldeisers en zal proberen zo goedkoop mogelijk het ziekenhuis overeind te houden. Het zou zo maar kunnen dat nu teveel mensen hun baan verliezen omdat het St. Jansdal later veel meer mensen nodig heeft.’’

En daar schuurt het, weet De Beurs. ,,Die mensen komen niet zomaar terug. Wellicht hebben ze dan al ergens anders een baan. Het is daarom belangrijk dat beide partijen snel openheid van zaken geven om de onrust onder het personeel weg te nemen.’’

Quote We werken ons een slag in de rondte Anneke Plette, woordvoerder van het St. Jansdal

Voorlopig houden zowel het St. Jansdal als de curator de kaarten dicht tegen de borst. ,,Wij hebben net het proces afgerond om met al het personeel te spreken,’’ zegt St. Jansdal-woordvoerder Anneke Plette. ,,Dus we kunnen nu een plan gaan formuleren. Want we moeten ook gaan opschalen in Harderwijk. Daarnaast zijn er ook veranderingen op de locatie in Dronten. We werken ons echt een slag in de rondte om zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen aan het personeel. Maar een datum kan ik nu niet noemen.’’

Onzekerheid

Geoffrey Rook, woordvoerder namens de curator, geeft ook geen cijfers over het aantal mensen dat nodig is om het ziekenhuis nu draaiende te houden. ,,Als we dat doen maken we het onszelf erg lastig op veranderingen in te spelen. Omstandigheden veranderen continu. Stel dat we later toch nog moeten af- of opschalen. Dus uitspraken over cijfers doen we niet meer.’’