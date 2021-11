FNV wil dat Dronten tik op de vingers krijgt voor ‘Big Brother’-praktijken: ‘Het is intimiderend’

Ambtenaren Dronten hebben wekelijks te maken met intimida­tie of verbaal geweld

Ambtenaren van de gemeente Dronten hebben in de afgelopen zes jaar wekelijks te maken gehad met intimidatie of verbaal geweld. Vijf keer zijn beelden uit de spreekkamers in het gemeentehuis gebruikt om aangifte te doen. Omdat er veel commotie over was, is Dronten inmiddels gestopt met het maken van beeld- en geluidsopnames van gesprekken met inwoners.

18 november