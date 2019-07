‘Forse discussies’, maar Flevoland heeft een nieuwe coalitie

videoMakkelijk was het niet, maar Flevoland heeft een nieuwe coalitie. De zes partijen - VVD, GroenLinks, CDA, PvdA, ChristenUnie en D66 - leveren elk een gedeputeerde. Het enige nieuwe gezicht is Cora Smelik van GroenLinks.

Zij wordt de enige vrouw tussen de vijf mannen die al pakweg een jaar het dagelijks bestuur van Flevoland vormen: Jan de Reus (VVD), Jan-Nico Appelman (CDA), Jop Fackeldey (PvdA), Harold Hofstra (ChristenUnie) en Michiel Rijsberman (D66). Smelik woont in Deventer en is nu directeur van de Omgevingsdienst Regio Arnhem. De Reus is de enige voltijds-gedeputeerde, zijn vijf collega’s verdelen het werk over 3,9 formatieplaatsen.

Forum voor Democratie

De informateurs probeerden eerst met Forum voor Democratie, de grootste in Flevoland, en een aantal andere partijen een coalitie te smeden, maar dat was tevergeefs. Toen kwamen ze uit bij de huidige club, plús GroenLinks - de enige van de zes die er zetels bij heeft gekregen. De meerderheid is krap, 21 van de 41 zetels, en vooral de combinatie VVD-GroenLinks roept vragen op, ondervindt Jan de Reus. ,,Maar het kán. We hebben forse discussies gehad, maar we zijn er elke keer weer uitgekomen.’’ Collega Bas de Reus van GroenLinks: ,,Er zijn momenten geweest dat we niet tot overeenstemming leken te komen. Een schorsing doet dan goed’’.

Heikel punt is Lelystad Airport. VVD is voorstander van de uitbreiding tot vakantievliegveld, GroenLinks fel tegenstander. Hoe hebben ze deze horde omzeild? ,,De besluitvorming ligt nu bij het Rijk’’, zegt Bas de Reus. ,,Tot die tijd zijn wij tegen de ontwikkeling van het vliegveld. Besluit de minister dat Lelystad Airport mag uitbreiden dan zullen wij constructief meewerken. Dan gaan we voor een zo duurzaam mogelijk invulling van dat gebied.’’ Ook de verduurzaming van de landbouw in Flevoland leverde discussies op, aldus de GroenLinks-onderhandelaar. ,,Wij wilden sneller gaan.’’

Volledig scherm Het beoogde nieuwe college van Flevoland stelt zich voor in het provinciehuis. Van links naar rechts: Michiel Rijsberman (D66), Harold Hofstra (ChristenUnie), Jop Fackeldey (PvdA), Jan-Nico Appelman (CDA), Cora Smelik (GroenLinks) en Jan de Reus (VVD). © Foto Freddy Schinkel

Trots

Uiteindelijk ligt er een coalitieakkoord dat ‘flink wat overeenkomsten’ vertoont met het verkiezingsprogramma van GroenLinks, zegt De Reus. ,,Ik ben hartstikke trots’’. Dat geldt ook voor zijn naamgenoot van de VVD. Hij noemt de ‘forse inzet op de bereikbaarheid van Flevoland’ als voorbeeld van een punt waar zijn partij blij mee is. Volgens Tiko Smetsers (D66) heeft de nieuwe coalitie een grote ‘compromisbereidheid’. Appelman (CDA): ,,Het is niet makkelijk geweest en het heeft veel tijd gekost, maar het is gelukt en daar ben ik hartstikke blij mee’’.