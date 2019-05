Forum voor Democratie Flevoland is niet blij: ‘Is de VVD compleet links geworden?’

Forum voor Democratie kan waarschijnlijk fluiten naar de coalitie in Flevoland en daar is fractievoorzitter Gert-Jan Ransijn niet blij mee. ,,Kennelijk zijn de andere partijen niet geïnteresseerd in democratie’’.

Hij verwijst naar de ‘oude coalitie’ van VVD, CDA, ChristenUnie, PvdA en D66 die met GroenLinks in gesprek gaat om de nieuwe coalitie te vormen. Dat is althans het advies van de informateurs Bas Jan van Bochove (CDA) en Willibrord van Beek (VVD). ,,Ze hebben al met elkaar rond de tafel gezeten’’, zegt Ransijn over eerdergenoemde partijen. ,,Ik zag ze gisteravond (dinsdag. red.) in het provinciehuis. ,,Wíj hebben in al die weken nog geen enkele keer inhoudelijk gesproken’’.

‘Gevoeligheden’

Even leek het erop dat ‘Forum’, grote winnaar in Flevoland, met VVD, CDA , ChristenUnie en PvdA in gesprek zou gaan over de coalitie, maar laatstgenoemde trok zich terug. Nu, weken later, concluderen de informateurs dat het beter is om door te gaan zonder Forum voor Democratie. Dat heeft onder meer te maken met ‘gevoeligheden over het uitbreiden van het aantal partijen aan de onderhandelingstafel’. Forum voor Democratie, VVD, CDA en ChristenUnie hebben met 20 van de 41 zetels net geen meerderheid en er waren dus een of meerdere partijen nodig om de coalitie rond te krijgen.

Ransijn: ,,De andere partijen zeggen dan wel dat ze niemand uitsluiten, maar dat gebeurt juist wel. Wij zijn de enige partij die écht niemand uitsluit.’’ Zo zou ‘men’ moeite hebben met 50PLUS als mogelijke vijfde partij. ,,Die mensen zouden to-taal niet geschikt zijn. Nou, er zit een nieuwe club.’’ Ook zou samenwerking met de PVV - een andere optie om een meerderheid te krijgen - gevoelig liggen bij andere partijen. ,,Ik vind het behoorlijk hypocriet allemaal’’, zegt Ransijn. ,,Waar is de politieke wil?’’

Quote Is de VVD compleet links geworden door met GroenLinks samen te werken? Gert-Jan Ransijn, Forum voor Democratie Flevoland

Over de mogelijke coalitie waar de informateurs nu mee komen, schampert hij: ,,Zes partijen, 21 zetels, tsss. Is de VVD compleet links geworden door met GroenLinks samen te werken? Of heeft GroenLinks alle linkse standpunten overboord gegooid?’’ Wat hem ook stoort is dat CDA, VVD, ChristenUnie en D66 demissionaire gedeputeerden naar de onderhandelingstafel sturen. ,,Het lijkt erop dat ze hun baantjes willen veilig stellen.’’

Gewaarschuwd

Ransijn lijkt met zijn scherpe reactie de deur in het slot te gooien voor eventuele deelname van zijn partij aan de coalitie. ,,Ach, we waren gewaarschuwd door wat er in andere provincies met onze partij gebeurde’’, zegt hij. ,,Kennelijk zijn andere partijen (in Flevoland, red.) niet geïnteresseerd in democratie.’’