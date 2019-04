Forum voor Democratie gaat voor brede coalitie in Flevoland

Het gaat om Forum voor Democratie zelf, met 8 zetels de grootste partij in Flevoland, VVD, PVV, GroenLinks, CDA, PvdA en ChristenUnie. ‘Als je die optelt, heb je zo'n 30 zetels, van links tot rechts’. Je hoeft het niet overal eens te zijn’, staat in het verslag van het gesprek dat de partij met informateur Annemarie van Gaal had. De verslagen van de gesprekken met alle partijen zijn dinsdag openbaar gemaakt door de provincie.

Struikelblok

Geen van de andere partijen komt met deze suggestie voor de nieuwe coalitie. Veel partijen vinden dat de mogelijkheid van een coalitie met Forum voor Democratie moet worden onderzocht. Immers, dit is de grote winnaar. De onbekendheid met het programma van 'Forum’ is hierbij een struikelblok, zoals deze krant eerder schreef. VVD, met 6 zetels de tweede partij, oppert een coalitie met Forum voor Democratie, GroenLinks, VVD en CDA. Al is het de vraag of GroenLinks, dat van 2 naar 4 zetels gaat, hiervoor te porren is. Deze partij kiest juist voor GroenLinks, PvdA, PvdD, D66, SP, CU en VVD.