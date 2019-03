Forum voor Democratie gaat vrijdagmiddag met alle Flevolandse partijen rond de tafel

Volop windmolens in Zeewolde en toch is FvD er de grootste: ‘Ik heb geen idee op wie ik nou gestemd heb’

10:00 Zeewolde is koploper duurzame energie, met zo'n driehonderd windmolens wekken ze alle stroom voor de gemeente ermee op. Dat juist daar Forum voor Democratie de grootste partij is geworden, de partij die tegen windmolens is, is op zijn zachts gezegd verwonderlijk. Gert Jan Ransijn is de lijsttrekker van het Forum, maar niemand kent hem. Hoe denken de Zeewoldenaren erover?